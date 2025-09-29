«Динамо» Минск — «Локомотив»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ 29 сентября

Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.22.

«Две команды, которые во многом похожи. «Динамо» возглавляет Дмитрий Квартальнов, ранее работавший в «Локомотиве». И мне кажется, что «Локомотив», пережив эволюцию с Игорем Никитиным и Бобом Хартли, до сих пор несёт в себе что-то квартальновское — прагматизм, умение сыграть сзади, умение навязать силовой хоккей. Это то, что сейчас делает минское «Динамо». Мощная силовая команда, которая бежит, давит. Хорошо смотрятся легионеры — Энас, Лимож.

Команда действительно «звенит», хотя бывают ступоры, когда не удаётся реализовать огромное игровое преимущество. Как, например, с «Барысом»: 68 бросков в створ, но всего один гол, да и тот в овертайме.

Здесь можно рискнуть и взять победу «Локомотива» в основное время. Потому что на гостей коэффициент будет повышенный, в районе 2 и даже выше. Но можно рискнуть и с победой минского «Динамо» — понятно, что против чемпиона коэффициенты тоже будут хорошие. Однако я снижаю риск и склоняюсь к победе «Локомотива». Команда разогналась, система работает, Боб Хартли в порядке.

Я верю в победу «Локомотива» в основное время. Команда в полном порядке, и, несмотря на то что «Динамо» Минск выглядит достойно, нас ждёт упорный матч. Думаю, класс и качество чемпионов всё-таки скажутся», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».