Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

СКА — «Торпедо»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

СКА — «Торпедо»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге
Аудио-версия:
Комментарии

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Торпедо».

Ставка: ТБ 6 за 2.25.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Буквально на днях «Торпедо» было лидером чемпионата – а в Питер приехало с серией из трёх поражений. Но если вспомнить, что «Шанхаю» нижегородцы проиграли из-за ошибки вратаря в овертайме, с более мастеровитым минским «Динамо» бились до последней секунды, а горячему в сентябре «Нефтехимику» ничуть не уступили по игре – становится понятным, что у гостей есть все шансы взять очки на берегах Невы.

Ставил бы на минимальную победу «Торпедо» ещё и потому, что самоотдача волжан будет запредельной. Три недели назад они уже победили команду своего бывшего тренера Ларионова за счёт мотивированности и эмоций. Теперь накал будет на том же уровне. СКА в своём нынешнем виде не готов играть «от ножа» — свой лучший хоккей армейцы показывают лишь тогда, когда всё хорошо складывается с первых минут встречи. Так что победа гостей весьма вероятна. А уж ставка на шесть заброшенных шайб или больше – и вовсе почти гарантия выигрыша, ведь атаковать оба соперника умеют лучше, чем защищаться», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android