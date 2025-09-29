СКА — «Торпедо»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Торпедо».

Ставка: ТБ 6 за 2.25.

Фонбет Чемпионат КХЛ 29 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК СКА Санкт-Петербург Торпедо Нижний Новгород

«Буквально на днях «Торпедо» было лидером чемпионата – а в Питер приехало с серией из трёх поражений. Но если вспомнить, что «Шанхаю» нижегородцы проиграли из-за ошибки вратаря в овертайме, с более мастеровитым минским «Динамо» бились до последней секунды, а горячему в сентябре «Нефтехимику» ничуть не уступили по игре – становится понятным, что у гостей есть все шансы взять очки на берегах Невы.

Ставил бы на минимальную победу «Торпедо» ещё и потому, что самоотдача волжан будет запредельной. Три недели назад они уже победили команду своего бывшего тренера Ларионова за счёт мотивированности и эмоций. Теперь накал будет на том же уровне. СКА в своём нынешнем виде не готов играть «от ножа» — свой лучший хоккей армейцы показывают лишь тогда, когда всё хорошо складывается с первых минут встречи. Так что победа гостей весьма вероятна. А уж ставка на шесть заброшенных шайб или больше – и вовсе почти гарантия выигрыша, ведь атаковать оба соперника умеют лучше, чем защищаться», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».