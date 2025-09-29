Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

СКА — «Торпедо»: прогноз Виталия Славина на матч регулярного чемпионата КХЛ

СКА — «Торпедо»: прогноз Виталия Славина на матч регулярного чемпионата КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Виталий Славин дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Торпедо».

Ставка: победа СКА и ТБ 4.5 за 2.42.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В этом сезоне команды уже встречались – на своём льду нижегородцы в овертайме нанесли поражение своему бывшему тренеру.

«Торпедо» сенсационно возглавило таблицу не только Запада, но и всей лиги, правда, оступилось в матче с «Шанхаем».

Игроки СКА поняли модель игры Ларионова, тройки стабилизировались, развивается молодёжь. Команда доказала во встрече с «Авангардом», что может сражаться уже сейчас с ним на равных. Мне нравится, как Ларионов поставил в СКА большинство – все игроки знают свой манёвр.

Мне кажется, что «Торпедо» этот месяц играло на пределе. Потенциал у команды ограниченный, там нет больших мастеров. Матч с «Шанхаем» показал, что силы и концентрация исчерпаны.

Думаю, что СКА на своём льду победит в основное время. А чтобы усилить коэффициент, предположу, что в матче будет заброшено не менее 5 шайб», — приводит слова Славина «РБ Спорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android