СКА — «Торпедо»: прогноз Виталия Славина на матч регулярного чемпионата КХЛ

Журналист Виталий Славин дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Торпедо».

Ставка: победа СКА и ТБ 4.5 за 2.42.

«В этом сезоне команды уже встречались – на своём льду нижегородцы в овертайме нанесли поражение своему бывшему тренеру.

«Торпедо» сенсационно возглавило таблицу не только Запада, но и всей лиги, правда, оступилось в матче с «Шанхаем».

Игроки СКА поняли модель игры Ларионова, тройки стабилизировались, развивается молодёжь. Команда доказала во встрече с «Авангардом», что может сражаться уже сейчас с ним на равных. Мне нравится, как Ларионов поставил в СКА большинство – все игроки знают свой манёвр.

Мне кажется, что «Торпедо» этот месяц играло на пределе. Потенциал у команды ограниченный, там нет больших мастеров. Матч с «Шанхаем» показал, что силы и концентрация исчерпаны.

Думаю, что СКА на своём льду победит в основное время. А чтобы усилить коэффициент, предположу, что в матче будет заброшено не менее 5 шайб», — приводит слова Славина «РБ Спорт».