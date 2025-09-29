«Динамо» Москва — «Нефтехимик»: ставка Владимира Плющева на встречу КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Нефтехимик».

Ставка: ничья за 4.70.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ставка на победу гостей выглядит неочевидной, но советовал бы половить удачу именно в этом направлении. «Нефтехимик» — главное открытие сентября со знаком «плюс». А шесть побед в последних семи матчах – вовсе не цепь случайностей, а закономерное отражение силы сегодняшней команды Гришина. Она неожиданно для всех эффективна как в игре от обороны, так и в случаях, когда необходимо играть первым номером. Психологическая устойчивость, способность терпеть, самоотдача на зависть традиционным топ-клубам.

В общем, у нижнекамцев есть всё, чтобы одолеть команду Кудашова. Серия из трёх побед немного снизила накал нервозности внутри «Динамо». Но если вспомнить, что все успехи – на тоненького, то качество хоккея бело-голубых точно нельзя переоценивать. Столичный клуб ни разу за текущий чемпионат не смог победить уверенно, без нервов или на классе. Вот и теперь вероятна потеря очков. Ничья в основное время либо победа «Нефтехимика» с тоталом меньше 5 шайб», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».