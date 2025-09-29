«Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Екатеринбурге

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.22.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 сентября 2025, понедельник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Встреча команд, у которых положение дел в турнирной таблице вряд ли устраивает руководителей этих клубов. У казанцев продолжается уральское турне. В Магнитогорске «Ак Барс», кажется, совершил совершенно невозможное: переломил игру после 0:3 и выгрыз победу у хозяев площадки за счёт характера и невероятного третьего периода. Такие матчи могут случиться у любого коллектива в отдельно взятом регулярном чемпионате, тем более что идёт только первый месяц официальных игр.

Даёт ли такой исход прошлого матча надежду казанским болельщикам на продолжение гостевого банкета? Скорее нет, чем да, потому что «Автомобилисту» сейчас точно не помешает выиграть: екатеринбуржцы в трёх последних встречах дважды проиграли нижнекамскому «Нефтехимику» и, навязав борьбу, в Ярославле уступили «Локомотиву» в дополнительное время. Успех именно с точки зрения результата очень нужен команде из Свердловской области.

К тому же в первом рандеву Екатеринбурга и Казани в этом сезоне подопечные Заварухина в самой настоящей голевой перестрелке были сильнее и увезли из столицы Татарстана два очка. Так будет и в данном матче. Правда, игрокам «Автомобилиста» ничего увозить не нужно, надо оставить очки на своей родной площадке и инвестировать их в будущие турнирные успехи самих себя», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».