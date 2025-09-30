Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры оценили шансы «Пафоса» в матче Лиги чемпионов с «Баварией»

Букмекеры оценили шансы «Пафоса» в матче Лиги чемпионов с «Баварией»
Комментарии

30 сентября 2025 года в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Пафос» и «Бавария». Встреча состоится на стадионе «Альфамега» в кипрском Колосси. Начало — в 22:00 мск.

Материалы по теме
«Пафос» — «Бавария». Разминка для Гарри Кейна
«Пафос» — «Бавария». Разминка для Гарри Кейна

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мюнхенцам. Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.17, что составляет около 85% вероятности.

При этом шансы «Пафоса» оценили в 24.00 (4%). Ничья идёт с коэффициентом 8.30 (11%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25.

Материалы по теме
Рынок близок к потолку. Как прошёл второй день форума «Азартные игры: отчисления на спорт»
Рынок близок к потолку. Как прошёл второй день форума «Азартные игры: отчисления на спорт»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android