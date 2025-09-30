Букмекеры оценили шансы «Пафоса» в матче Лиги чемпионов с «Баварией»

30 сентября 2025 года в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Пафос» и «Бавария». Встреча состоится на стадионе «Альфамега» в кипрском Колосси. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мюнхенцам. Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.17, что составляет около 85% вероятности.

При этом шансы «Пафоса» оценили в 24.00 (4%). Ничья идёт с коэффициентом 8.30 (11%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.25.