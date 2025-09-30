«Пафос» — «Бавария»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Лиги чемпионов «Пафос» — «Бавария».

Ставка: «Бавария» победит «Пафос» с разницей минимум в три мяча за 2.10.

«Пафос» выиграл три последние встречи чемпионата Кипра, пропустив лишь один мяч. Да и тот в последнем матче, когда тренер провёл ротацию, чтобы дать основным футболистам отдохнуть. Интересная проверка для «Баварии», которая готова снести любую оборону.

22 гола забила «Бавария» в пяти матчах Бундеслиги, а пропустила всего лишь три. Тяжело что-то придумать, когда на тебя несётся этот ураган. Венсан Компани постоянно привносит что-то новое. Он требует от своих подопечных доминировать на поле. Пока сложно представить, что кто-то их остановит.

Предлагаем поставить на то, что «Бавария» выиграет у «Пафоса» с форой (-2.5). Какой бы компактной ни была защита у клуба из Кипра, она рано или поздно даст слабину и начнёт допускать ошибки. Сложно держать хладнокровие под таким прессингом. Да и у большинства футболистов атаки мюнхенцев высочайший уровень дриблинга. Переиграть защитников — запросто!