Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Пафос» — «Бавария»: прогноз на матч Лиги чемпионов

«Пафос» — «Бавария»: прогноз на матч Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Лиги чемпионов «Пафос» — «Бавария».

Ставка: «Бавария» победит «Пафос» с разницей минимум в три мяча за 2.10.

Материалы по теме
Рынок близок к потолку. Как прошёл второй день форума «Азартные игры: отчисления на спорт»
Рынок близок к потолку. Как прошёл второй день форума «Азартные игры: отчисления на спорт»

«Пафос» выиграл три последние встречи чемпионата Кипра, пропустив лишь один мяч. Да и тот в последнем матче, когда тренер провёл ротацию, чтобы дать основным футболистам отдохнуть. Интересная проверка для «Баварии», которая готова снести любую оборону.

22 гола забила «Бавария» в пяти матчах Бундеслиги, а пропустила всего лишь три. Тяжело что-то придумать, когда на тебя несётся этот ураган. Венсан Компани постоянно привносит что-то новое. Он требует от своих подопечных доминировать на поле. Пока сложно представить, что кто-то их остановит.

Предлагаем поставить на то, что «Бавария» выиграет у «Пафоса» с форой (-2.5). Какой бы компактной ни была защита у клуба из Кипра, она рано или поздно даст слабину и начнёт допускать ошибки. Сложно держать хладнокровие под таким прессингом. Да и у большинства футболистов атаки мюнхенцев высочайший уровень дриблинга. Переиграть защитников — запросто!

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android