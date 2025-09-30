«Бенфика» — «Челси»: букмекеры назвали шансы Моуринью в матче с бывшим клубом

30 сентября 2025 года в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Челси» и «Бенфика». Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск.

Тренер португальцев Жозе Моуринью трижды выигрывал АПЛ с «аристократами».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонцам. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.58, а шансы «Бенфики» оценили в 5.80. Ничья идёт с коэффициентом 4.15.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.