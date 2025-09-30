Скидки
«Челси» — «Бенфика»: определён самый вероятный счёт

«Челси» — «Бенфика»: определён самый вероятный счёт
30 сентября 2025 года в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Челси» и «Бенфика». Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск.

Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.58, а шансы «Бенфики» оценили в 5.80. Ничья идёт с коэффициентом 4.15.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Наиболее вероятный исход — победа «Челси» со счётом 1:0 за 7.00. Заключить пари на ничью 1:1 предлагается за 8.00, 2:1 в пользу англичан идёт за 8.50.

Сделать ставку на победу «Челси» 2:0 можно за 9.50.

