«Челси» — «Бенфика»: прогноз на игру в Лондоне

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Лиги чемпионов «Челси» — «Бенфика».

Ставка: «Челси» не проиграет «Бенфике» + обе забьют за 2.00.

Лондонцы за последние пять официальных встреч порадовали только одной победой. Да и та была добыта в матче Кубка английской лиги с «Линкольном» (2:1). В АПЛ за это время проиграли «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Брайтону» (1:3), сыграли вничью с «Брентфордом» (2:2), а в Лиге чемпионов уступили «Баварии» (1:3). Явные ошибки в обороне являются главной проблемой, но ещё и хромает дисциплина. «Челси» оставался в меньшинстве в двух последних играх АПЛ.

А тут ещё и Жозе Моуринью едет! Пока команда из Лиссабона под его руководством сыграла вничью с «Риу Аве» (1:1), а также победила АВС (3:0) и «Жил Висенте» (2:1). В атаке всё завязано на Вангелисе Павлидисе. Грек в шикарной форме и лучший в завершении атак. На его счету пять мячей в семи встречах Примейры.

Последний раз «Челси» и «Бенфика» встречались на КЧМ-2025. Основное время закончилось вничью 1:1, а в дополнительное лондонцы учинили разгром, забив три безответных мяча. Предлагаем поставить, что хозяева не проиграют, через обмен голами. Нестабилен Трубин в последнее время, а про оборону команды Марески дополнительно ничего сказать нельзя. Но помогут болельщики!