Стали известны шансы «Ливерпуля» победить «Галатасарай» в Турции

«Галатасарай» принимает «Ливерпуль» 30 сентября на RAMS Park в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.67, что приблизительно составляет 60% вероятности.

Ничья идёт за 4.60, а победа «Галатасарая» оценивается в 4.75.

Вместе с тем аналитики ждут результативной игры. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.41.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.50. Наиболее вероятным представляется счёт 2:1 в пользу гостей (8.00).