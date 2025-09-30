«Галатасарай» — «Ливерпуль»: прогноз на игру в Стамбуле

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Ливерпуль».

Ставка: «Ливерпуль» победит + обе забьют за 2.55.

«Галатасарай» при Буруке агрессивно кусается в середине поля и разгоняется через фланги, тогда как «Ливерпуль» Слота сжимает блок соперника, используя ранний контрпрессинг и вертикаль Салах — Исак. Если хозяева удержатся от пропущенного гола в первые 15 минут и снимут подбор у дуги в центре, то у них появится пространство для Осимхена. Можно будет говорить о развитии собственного преимущества.

Дисциплина и стандарты — привычные точки, где должна быть полная самоотдача у футболистов. У гостей может быть преимущество на подачах за счёт Вирджила ван Дейка. А у хозяев есть быстрый розыгрыш и вторая волна под удар Гюндогана. Судейская бригада Клемана Тюрпена обычно не «душит» борьбу, но сразу даёт чёткую границу. Поэтому важно не собирать жёлтые карточки в центре и не дарить штрафные по краям.

Прогнозируем игру с определённым нервом, как это обычно бывает в Турции, и моментами с обеих сторон. Однако качество реализации и глубина состава склоняют чашу весов к гостям. Берём минимальный успех «Ливерпуля», у которого не только индивидуально сильные футболисты, но и структура после потери мяча стабильнее. Итоговый ориентир — победа гостей со счётом 2:1.