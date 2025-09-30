Скидки
«Краснодар» — «Динамо»: определён фаворит матча Кубка России

«Краснодар» — «Динамо»: определён фаворит матча Кубка России
«Краснодар» принимает московское «Динамо» 30 сентября на «Ozon Арене», это 5-й тур группового этапа Кубка России. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 2.02, что приблизительно составляет 48% вероятности.

Ничья идёт за 3.80, а победа «Динамо» Москва оценивается в 3.60.

Вместе с тем аналитики ждут результативной игры. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.13, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.76.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.65. Гол в каждом тайме идёт за 1.70.

