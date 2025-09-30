Скидки
«Краснодар» — «Динамо»: прогноз на матч Кубка России

«Краснодар» — «Динамо»: прогноз на матч Кубка России
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «Краснодар» — «Динамо».

Ставка: ничья за 3.80.

«Краснодар» будет сжимать центр и искать рывки Кордобы за спины защитникам при поддержке Сперцяна. Всё-таки дома «быки» лучше контролируют темп и попытаются этим воспользоваться. «Динамо» может ответить ранним контрпрессингом и вертикалями в зону латералей. В таком случае при удачных отборах получит коридоры для быстрых ударов.

Исход упирается в дисциплину и стандарты. Если хозяева переживут стартовый прессинг и не провалят переходы без Черникова, их контроль со временем прижмёт гостей. Но форма «Динамо», которая стала лучше, и фактор Карпина сыграют свою роль. Прогнозируем ничью при голах в обе стороны.

Комментарии
