«Барселона» — «ПСЖ»: стал известен фаворит центрального матча Лиги чемпионов

1 октября 2025 года в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Барселона» и «ПСЖ». Встреча состоится на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение каталонскому клубу. Поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1.93, а шансы «ПСЖ» оценили в 3.55. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.80.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.43. Гол в каждом тайме идёт за 1.45.