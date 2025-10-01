«Барселона» — «ПСЖ»: определён самый вероятный счёт

1 октября 2025 года в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Барселона» и «ПСЖ». Встреча состоится на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Начало — в 22:00 мск.

Поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1.90, а шансы «ПСЖ» оценили в 3.55. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.43.

Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 8.00. Следом идёт точный счёт 2:1 в пользу испанского клуба за 9.00, а также ничья 2:2, на которую выставлен коэффициент 9.30.