Названы шансы «Монако» отобрать очки у «Манчестер Сити»

Названы шансы «Монако» отобрать очки у «Манчестер Сити»
1 октября 2025 года в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Монако» и «Манчестер Сити». Встреча состоится на стадионе «Луи II» в Монако. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение английскому клубу. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.50, а шансы «Монако» оценили в 6.90. Ничья идёт с коэффициентом 4.80.

Если монегаски не проиграют, зайдёт коэффициент 2.80 (около 35% вероятности).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

