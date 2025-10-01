Скидки
«Монако» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру «Монако» — «Манчестер Сити».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.30.

Хозяевам ни разу в текущем сезоне не получалось сохранить ворота сухими. Зато подопечные Ади Хюттера много забивают. Да, но только при своих трибунах. Здесь они выиграли у «Гавра» (3:1), «Страсбурга» (3:2) и «Метца» (5:2). А в гостевых матчах Лиги 1 уступили «Лиллю» (0:1) и «Лорьяну» (1:3), а обыграли «Осер» (2:1). Добавим к этому выездной матч в Лиге чемпионов с «Брюгге» (1:4). Уже не так весело в нападении?

Неудержимый Эрлинг Холанд в комплекте с креативом Фила Фодена и скоростью Жереми Доку — это ураган для любой обороны. Норвежец забивает в пяти матчах подряд за клуб, оформив два дубля. В воротах уверенно играет Джанлуиджи Доннарумма, который прекрасно знает «Монако». Хотя его статистика против этой команды не так хороша — 10 пропущенных мячей в восьми играх Лиги 1.

Всё это в совокупности наталкивает на две мысли: победа «Манчестер Сити» и минимум четыре забитых гола. Но будет надёжнее взять просто тотал больше 3.5 мяча за 2.30. Нет предпосылок, что игра «Монако» в защите внезапно придёт в идеальное состояние. Но что касается голов, то у него есть шансы не раз поразить ворота Доннаруммы. В свою очередь, Холанд вместе с партнёрами должны забивать больше.

