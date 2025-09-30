Скидки
«Рубин» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

«Рубин» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Рубин» — «Зенит».

Ставка: «Рубин» не проиграет за 1.94.

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
30 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«5-й тур Кубка России, Путь РПЛ. Начинаем с поездки в Казань, где «Рубин» сыграет против «Зенита». «Зенит» остаётся единственной командой в Кубке России, которая ещё ни разу не проиграла и ни разу вообще не потеряла очки. Все четыре матча «Зенит» выиграл, 12 мячей забил, пять пропустил. И это отличный результат для команды Сергея Семака. И понятно, что у «Зенита» такая глубокая и длинная скамейка, что ротация может пройти безболезненно.

Но для «Рубина» матч важнейший. «Рубин» пока на третьем месте в своей группе. И здесь между «Оренбургом», «Рубином» и «Ахматом» идёт борьба за выход из этой группы по Пути РПЛ. Ну, в крайнем случае надо цепляться за третье место, чтобы продолжить хотя бы в Пути регионов.

«Рубин» играет дома. И понятно, что тоже ожидается ротация у команды Рашида Рахимова. Понятно, что Кузяев, наверное, больше игрового времени получит. И «Зениту» где-то пора оступиться. Понятно, что соперники все для «Зенита» проходимые, но я допускаю, что именно в этом матче «Зенит» может в основное время не выиграть.

Мой прогноз на эту встречу: с учётом мотивации «Рубина», его домашних стен «Рубин» не проиграет в основное время» за 1.94», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

