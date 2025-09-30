«Ахмат» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на игру Кубка России в Грозном

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Ахмат» — «Оренбург».

Ставка: победа «Ахмата» и ТБ 1.5 за 1.80.

«Ахмат» дома сыграет с «Оренбургом» в пятом туре кубкового турнира. И пока у «Ахмата» только два поражения при Станиславе Черчесове, и оба кубковые. Как раз одно из них от «Оренбурга». Также было поражение от «Зенита» на выезде.

Здесь для «Ахмата», играющего дома против «Оренбурга», чрезвычайно важно выиграть, причём надо постараться выиграть в основное время. Тогда «Ахмат» обойдёт «Оренбург» в турнирной таблице. А мы знаем амбициозность, требовательность Черчесова. Для него не бывает второстепенных матчей, для него все матчи важны. И реваншистские настроения тоже здесь могут вполне присутствовать, учитывая, что первое поражение Черчесову в «Ахмате» нанёс именно «Оренбург». Ещё и болезненное поражение было: сравняли грозненцы в компенсированное время, но в компенсированное же время от Камилова, бывшего игрока «Ахмата», пропустили второй мяч.

«Ахмат» дома сейчас, он очень хорошо готов. Команда прекрасно бежит, в хорошей форме лидеры команды, плюс очень глубокая скамейка у грозненцев. Я думаю, что «Ахмат» дома вполне может обыграть «Оренбург».

Я бы взял победу «Ахмата» и через тотал больше 1.5 за 1.8, и рассмотрел бы победу «Ахмата» через тотал больше 2.5 за 2.25. «Оренбург» — команда, которая не сидит в обороне, достаточно много сопернику позволяет. И «Ахмат» если всё реализует, то вполне может быть «верховой» матч», — приводит слова Генича «РБ Спорт».