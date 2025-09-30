Скидки
«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на игру Кубка России 30 сентября

Аудио-версия:
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Динамо».

Ставка: 2-3 гола за 1.93.

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
30 сентября 2025, вторник. 20:30 МСК
«Уже классика российского футбола — выезды московского «Динамо» в Краснодар. То были чемпионские матчи, то просто игры. Но динамовцы не могут забить уже несколько встреч подряд в Краснодаре. Сейчас кубковая игра. И болезненное домашнее поражение 0:4 в первой встрече, конечно, в умах болельщиков «Динамо» и тренерского штаба бело-голубых сидит. Думаю, Карпин наверняка может придумать что-то любопытное, интересное. Уже бы пора, наверное, динамовцам в Краснодаре забить. Возможно, Тюкавин выйдет в стартовом составе.

А «Краснодар» пока лидирует в своей группе. Это, можно сказать, матч за первое место, потому что у «Краснодара» девять очков, у «Динамо» — семь. И в случае победы в основное время динамовцы «Краснодар» обойдут. Мне кажется, приоритетная задача для тех и для других — просто выйти из группы по Пути РПЛ, заработать деньжат и продолжить свои выступления в Кубке.

Вряд ли будет открытая игра. «Краснодар» неплох в последних матчах, но поражение от «Зенита», безголевая ничья с «Ростовом»… Два матча подряд команда Мурада Мусаева не забивает. Сейчас игра дома с соперником, который комфортен в целом для «быков», хотя играет в той же самой стилистике и манере, что и сам «Краснодар».

Взял бы на этот матч вариант «два-три гола» за 1.93. Мне кажется, может качнуться в любую сторону — 2:0, 2:1 или 1:1. Всё это вполне может быть. И крупную победу тоже исключать нельзя. Но «два-три гола» — один из любимых моих вариантов на матчи российских команд, поэтому на нём и остановлюсь», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

