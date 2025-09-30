«Рубин» — «Зенит»: прогноз Романа Гутцайта на игру группового раунда Кубка России

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка России «Рубин» — «Зенит».

Ставка: тотал «Рубина» больше 1.5 за 3.40.

«В матче Кубка России в Казани «Рубин» примет «Зенит», который находится в неплохой форме. В последнем туре чемпионата команда Сергея Семака разгромила «Оренбург» со счётом 5:2, а в Кубке уже обеспечила себе первое место в группе. Это произошло за два тура до окончания группового этапа. Четыре победы в четырёх матчах, 12 очков — догнать «Зенит» невозможно, так как у того же «Рубина», идущего вторым, только 5 очков, поэтому Семак может позволить себе очередную ротацию. На поле выйдут футболисты, которым не хватает практики в национальном первенстве.

В первом круге группового этапа «Зенит» победил «Рубин» со счётом 3:0, но в чемпионате в Казани была результативная ничья 2:2 — хозяева сумели отыграться с 0:2. Аналогичный сценарий недавно повторился в игре против «Акрона», когда казанцы снова сравняли счёт после 0:2.

Для команды Рашида Рахимова предстоящая встреча имеет большее значение: в трёх последних матчах в чемпионате и кубке «Рубин» не выигрывал, а приезд статусного соперника, да ещё и в ослабленном составе — отличная возможность исправить ситуацию. При поддержке своих трибун казанцы постараются сыграть активно и ярко. Не исключено, что хозяева смогут забить два мяча», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».