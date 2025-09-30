Скидки
«Кайрат» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

«Кайрат» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Кайрат» — «Реал».

Ставка: победа «Реала» всухую за 1.70.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
«Лига чемпионов, 2-й тур. И, конечно же, мы начинаем с поездки в Казахстан, в Алма-Ату. «Кайрат» будет принимать мадридский «Реал». То, что происходит сейчас в Казахстане, иначе как футбольным бумом не назовёшь: какие-то сумасшедшие цены на билеты и, конечно, огромнейшее желание всего Казахстана попасть на эту игру.

«Кайрат» первый матч проиграл в Лиссабоне «Спортингу» — 1:4. «Реал» с большим трудом благодаря пенальти, то ли выдуманному, то ли невыдуманному, переиграл «Марсель» дома — 2:1, причём победа оказалась волевой, два пенальти «Реал» в том матче реализовал. Сейчас «сливочные» проиграли впервые в сезоне — «Атлетико» (2:5). Конечно, с обороной надо что-то делать Хаби Алонсо.

Однако явно «Кайрат» не доставит тех проблем мадридцам, как это сделала в мадридском дерби команда Диего Симеоне. «Кайрат» может просто перегореть, увидев перед собой этих звёзд «Королевского клуба» и понимая, какая атмосфера на трибунах. «Реалу» должно быть комфортно, привычно в таких условиях. Да, разница во времени, да, первый слот временной, да, долгий перелёт у «Реала», но это всё отговорки в пользу бедных.

Думаю, «Реал» на классе просто своё возьмёт — уверенно увезёт победу из Казахстана. На мой взгляд, он выиграет, не пропустив. Мой вариант — «победа «Реала» всухую» за 1.70», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

«Кайрат» — «Реал». Без шансов, но всё равно круто!
