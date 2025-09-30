«Кайрат» — «Реал»: прогноз Романа Гутцайта на игру Лиги чемпионов в Казахстане

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Кайрат» — «Реал».

Ставка: ТБ 4.5 за 2.60.

«Первый домашний матч группового этапа Лиги чемпионов в истории «Кайрата» — событие огромного масштаба для всего Казахстана. В Алма-Ате невероятный ажиотаж: болельщики следят за каждым шагом мадридского «Реала», от прилёта до заселения в гостиницу, а билеты невозможно достать по адекватной цене. И это неудивительно, ведь соперником стал клуб с россыпью звёзд — Винисиус, Мбаппе, Беллингем и другие приехали в Казахстан. Перелёт был долгим, график плотный, но класс команды Хаби Алонсо остаётся вне конкуренции.

Если отталкиваться от первого тура, «Кайрат» проиграл «Спортингу» 1:4, причём три гола пропустил во втором тайме за короткий отрезок. Португальцы создали огромное количество моментов и по xG набрали почти четвёрку. Теперь против «Кайрата» выходит «Реал», который, очевидно, будет куда эффективнее реализовывать шансы. При всём желании хозяев и сумасшедшей поддержке трибун разницу в классе скрыть будет сложно. К тому же мадридцы мотивированы после болезненного поражения в дерби от «Атлетико» (2:5).

«Кайрат» сумел забить «Спортингу» и вполне может создать хотя бы один момент против «Реала». Да и общая картина должна сложиться в пользу высокой результативности. Ждём яркий футбол и праздник Лиги чемпионов в Казахстане», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».