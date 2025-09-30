Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Кайрат» — «Реал»: прогноз Романа Гутцайта на игру Лиги чемпионов в Казахстане

«Кайрат» — «Реал»: прогноз Романа Гутцайта на игру Лиги чемпионов в Казахстане
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Кайрат» — «Реал».

Ставка: ТБ 4.5 за 2.60.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первый домашний матч группового этапа Лиги чемпионов в истории «Кайрата» — событие огромного масштаба для всего Казахстана. В Алма-Ате невероятный ажиотаж: болельщики следят за каждым шагом мадридского «Реала», от прилёта до заселения в гостиницу, а билеты невозможно достать по адекватной цене. И это неудивительно, ведь соперником стал клуб с россыпью звёзд — Винисиус, Мбаппе, Беллингем и другие приехали в Казахстан. Перелёт был долгим, график плотный, но класс команды Хаби Алонсо остаётся вне конкуренции.

Если отталкиваться от первого тура, «Кайрат» проиграл «Спортингу» 1:4, причём три гола пропустил во втором тайме за короткий отрезок. Португальцы создали огромное количество моментов и по xG набрали почти четвёрку. Теперь против «Кайрата» выходит «Реал», который, очевидно, будет куда эффективнее реализовывать шансы. При всём желании хозяев и сумасшедшей поддержке трибун разницу в классе скрыть будет сложно. К тому же мадридцы мотивированы после болезненного поражения в дерби от «Атлетико» (2:5).

«Кайрат» сумел забить «Спортингу» и вполне может создать хотя бы один момент против «Реала». Да и общая картина должна сложиться в пользу высокой результативности. Ждём яркий футбол и праздник Лиги чемпионов в Казахстане», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Кайрат» — «Реал». Без шансов, но всё равно круто!
«Кайрат» — «Реал». Без шансов, но всё равно круто!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android