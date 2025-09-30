«Кайрат» — «Реал» Мадрид: прогноз Семёна Зигаева на игру общего этапа Лиги чемпионов

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Кайрат» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» и ТБ 4.5 за 2.65.

«Кайрат» впервые в своей истории участвует в групповом этапе Лиги чемпионов, но для этого команде из Казахстана пришлось проделать длинный путь. Сначала она прошла «Олимпию» из Любляны, затем была волевая победа над малоизвестным клубом из Финляндии, после чего соперником стал братиславский «Слован», который «Кайрат» прошёл в серии пенальти, и таким же способом выбил «Селтик», получив путёвку в группу. Дебют в основном турнире Лиги чемпионов состоялся в Лиссабоне, и 18-летнего вратаря Калмурзы в том числе. «Спортинг» одержал победу 4:1.

Летом «Реал» покинул Карло Анчелотти, а вместо него команду возглавил экс-футболист мадридцев Хаби Алонсо, который здорово себя проявил в «Байере». Испанцы усилили несколько позиций, а старт получился мощнейшим. В шести турах чемпионата Испании «Реал» одержал шесть побед, все уверенные, и единолично возглавлял турнирную таблицу, но так было до этой субботы, когда состоялось первое в сезоне мадридское дерби. Первый тайм завершился вничью 2:2, а после перерыва «Атлетико» забил ещё трижды и разгромил соседей 5:2.

Что касается Лиги чемпионов, то «Реал» дома не без проблем, но обыграл «Марсель» и теперь впервые едет в Казахстан. В Алматы приезд испанцев вызвал всеобщую истерию и точно станет главным событием года. Но важно, что мадридцы прилетели основным составом, поэтому поверить в шансы «Кайрата» сложно», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».