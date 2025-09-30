«Галатасарай» — «Ливерпуль»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Турции

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.70.

«В Стамбуле просто самое настоящее сумасшествие, похлеще, чем, наверное, в Казахстане с приездом мадридского «Реала», потому что в гости к «Галатасараю» прилетает «Ливерпуль». Да, это прекрасный и классный «Ливерпуль», который проиграл впервые в сезоне в эти выходные «Кристал Пэлас», пропустив в компенсированное время. Но мерсисайдцы были хороши, хоть и Слот признался, что поражение абсолютно по делу. Но моментов у «Ливерпуля» было более чем достаточно. Английский клуб сейчас обладает очень глубокой скамейкой, очень приличным подбором игроков. Не просто так под «пол-ярда» потратили на приобретения перед этим сезоном.

«Галатасарай» — команда очень и очень куражная. Да, турецкий клуб, хоть и открыл счёт в матче с «Айнтрахтом» на выезде в 1-м туре, после этого пропустил пять мячей. И четыре из этих пяти стамбульцы привезли себе сами.

С «Ливерпулем» шутки плохи. Английский клуб в прошлом сезоне вообще выиграл в этом новом формате гладкий чемпионат — занял первое место. Думаю, что и сейчас «Ливерпуль» вряд ли допустит на старте осечку. Как бы «Галатасарай» ни старался какие-то проблемы сопернику доставить, мерсисайдцы увезут победу из Стамбула. Это мой прогноз на этот матч за 1.70», — приводит слова Генича «РБ Спорт».