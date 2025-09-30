Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Галатасарай» — «Ливерпуль»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Турции

«Галатасарай» — «Ливерпуль»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Турции
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.70.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В Стамбуле просто самое настоящее сумасшествие, похлеще, чем, наверное, в Казахстане с приездом мадридского «Реала», потому что в гости к «Галатасараю» прилетает «Ливерпуль». Да, это прекрасный и классный «Ливерпуль», который проиграл впервые в сезоне в эти выходные «Кристал Пэлас», пропустив в компенсированное время. Но мерсисайдцы были хороши, хоть и Слот признался, что поражение абсолютно по делу. Но моментов у «Ливерпуля» было более чем достаточно. Английский клуб сейчас обладает очень глубокой скамейкой, очень приличным подбором игроков. Не просто так под «пол-ярда» потратили на приобретения перед этим сезоном.

«Галатасарай» — команда очень и очень куражная. Да, турецкий клуб, хоть и открыл счёт в матче с «Айнтрахтом» на выезде в 1-м туре, после этого пропустил пять мячей. И четыре из этих пяти стамбульцы привезли себе сами.

С «Ливерпулем» шутки плохи. Английский клуб в прошлом сезоне вообще выиграл в этом новом формате гладкий чемпионат — занял первое место. Думаю, что и сейчас «Ливерпуль» вряд ли допустит на старте осечку. Как бы «Галатасарай» ни старался какие-то проблемы сопернику доставить, мерсисайдцы увезут победу из Стамбула. Это мой прогноз на этот матч за 1.70», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: первое поражение в АПЛ разозлит Слота
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: первое поражение в АПЛ разозлит Слота
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android