«Челси» — «Бенфика»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру 2-го тура Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Бенфика».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 2.07.

«Обе команды свои первые матчи проиграли: «Челси» по делу в гостях «Баварии» 1:3, а «Бенфика» на «Эштадиу да Луж» неожиданно уступила азербайджанскому «Карабаху». И что самое интересное, к 16-й минуте получили преимущество в два мяча, но в итоге проиграли 2:3!

Это было 16 сентября, а 18-го клуб возглавил Жозе Моуринью. И под руководством Особенного клуб провёл три встречи в чемпионате: две победы, ничья и пока третье место в таблице. «Бенфику» он уже тренировал, но совсем недолго, чуть больше двух месяцев. Это было в далёком 2000 году. Хоть сейчас контракт и на два года, однако сумеет ли отработать его до конца, не уверен. Так что первый прогноз для пари у вас уже есть.

«Челси» выиграл только один матч из пяти последних. Хозяева уступили в трёх встречах в сентябре. Команда Энцо Марески потерпела поражение в матче с «Брайтоном» в 6-м туре АПЛ. Ранее «Челси» проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Баварии» (1:3), а также была ничья с «Брентфордом» (2:2). Единственная победа в пяти встречах — над «Линкольн Сити» (2:1) в Кубке английской лиги.

Результаты, конечно, плохие, но состав очень сильный. До сих пор под впечатлением от выступления англичан на клубном чемпионата мира. Ну и, конечно же, финал. 3:0 победа над «ПСЖ» — это было феерично! Поэтому фаворит для меня очевиден», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».