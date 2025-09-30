Скидки
«Спартак» — «Трактор»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Трактор».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.82.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Трактор
Челябинск
«Спартак» на своем льду примет прошлогоднего финалиста Кубка Гагарина – челябинский «Трактор». Нас с вами ждёт весёлый хоккей, с обилием голевых моментов и большим количеством заброшенных шайб. Обе команды и сами много забивают, и позволяют это делать соперникам. В играх с участием «Трактора» в этом сезоне было заброшено 52 шайбы (в среднем почти по 6 за игру), а в тех же девяти поединках «Спартака» и того больше – 57. Новичок форвард «Трактора» Джошуа Ливо в семи играх набрал 11 очков. Правда, в этом сезоне он пока больше ассистирует, чем забивает (4 заброшенные шайбы и 7 результативных передач).

Недавно команды встречались в Челябинске и «Спартак» добился победы со счётом 5:3. С тех пор красно-белые проиграли «Металлургу» в Магнитогорске – 2:3 (в овертайме) и 1:3 дома «Драконам», а вот «Трактор» дома разгромил «Авангард» — 5:1. Так что в Москву челябинцы приедут в отличном настроении, чего никак нельзя сказать про их соперников. Кроме того, стоит отметить и тот факт, что у «Спартака» над «Трактором» в Москве в пяти последних играх лишь одна победа, да и то в овертайме. Скорее всего, челябинцы возьмут реванш за недавнее поражение на своем льду. Жду результативного хоккея», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

