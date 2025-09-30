Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сочи» — «Лада»: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ

«Сочи» — «Лада»: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Сочи» – «Лада».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.70.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Несколько дней назад команды встречались в Тольятти, и тогда игроки «Лады» сумели проявить характер, спасли игру, правда, в буллитной серии в итоге всё же проиграли. На данный момент «Лада» имеет серию из девяти поражений кряду. В актив команде можно занести лишь успех в матче открытия над «Автомобилистом» — 4:3. За неполный сыгранный месяц в команде уже состоялась отставка главного тренера – место Бориса Миронова занял Павел Десятков. С его приходом пока проблесков в игре команды нет – следует поражение за поражением. Последнее из которых было вчера в Москве – 2:7 от ЦСКА.

Что же «Сочи» под руководством самого опытного российского тренера КХЛ Владимира Крикунова? Команда тоже стартовала не очень успешно – лишь три победы (две из них по буллитам, больше в чемпионате только у «Сибири») при пяти поражениях. Южане тоже за пределами кубковой западной восьмёрки, впрочем, команда никогда в лидерах не было и каких-то астрономических результатов, учитывая подбор игроков, от неё не ждут.

Кстати, в матче в Тольятти весомый вклад в успех «Сочи» внесли экс-игроки «Лады», а Джозефс стал автором решающего буллита. Сумеет ли он, а также его партнёры также удачно сыграть в Сочи – неизвестно. Но, то, что матч получится принципиальным, – это точно. Скорее всего, и в предстоящем поединке одна из команд выиграет в одну шайбу. А их на этот раз будет никак не девять. Думаю, что нас ждёт нерезультативный поединок. Больше пяти шайб мы вряд ли увидим», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android