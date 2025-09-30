«Сочи» — «Лада»: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Сочи» – «Лада».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.70.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

«Несколько дней назад команды встречались в Тольятти, и тогда игроки «Лады» сумели проявить характер, спасли игру, правда, в буллитной серии в итоге всё же проиграли. На данный момент «Лада» имеет серию из девяти поражений кряду. В актив команде можно занести лишь успех в матче открытия над «Автомобилистом» — 4:3. За неполный сыгранный месяц в команде уже состоялась отставка главного тренера – место Бориса Миронова занял Павел Десятков. С его приходом пока проблесков в игре команды нет – следует поражение за поражением. Последнее из которых было вчера в Москве – 2:7 от ЦСКА.

Что же «Сочи» под руководством самого опытного российского тренера КХЛ Владимира Крикунова? Команда тоже стартовала не очень успешно – лишь три победы (две из них по буллитам, больше в чемпионате только у «Сибири») при пяти поражениях. Южане тоже за пределами кубковой западной восьмёрки, впрочем, команда никогда в лидерах не было и каких-то астрономических результатов, учитывая подбор игроков, от неё не ждут.

Кстати, в матче в Тольятти весомый вклад в успех «Сочи» внесли экс-игроки «Лады», а Джозефс стал автором решающего буллита. Сумеет ли он, а также его партнёры также удачно сыграть в Сочи – неизвестно. Но, то, что матч получится принципиальным, – это точно. Скорее всего, и в предстоящем поединке одна из команд выиграет в одну шайбу. А их на этот раз будет никак не девять. Думаю, что нас ждёт нерезультативный поединок. Больше пяти шайб мы вряд ли увидим», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».