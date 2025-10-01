«Наполи» — «Спортинг»: определён фаворит матча Лиги чемпионов

1 октября 2025 года в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Наполи» и «Спортинг». Встреча состоится на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Неаполя. Поставить на победу «Наполи» можно с коэффициентом 1.85, а шансы «Спортинга» оценили в 4.50. Ничья идёт с коэффициентом 3.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 (7.30), следом идёт 1:0 в пользу итальянского клуба за 8.00.