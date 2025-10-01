Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Наполи» — «Спортинг»: определён фаворит матча Лиги чемпионов

«Наполи» — «Спортинг»: определён фаворит матча Лиги чемпионов
Комментарии

1 октября 2025 года в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Наполи» и «Спортинг». Встреча состоится на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало — в 22:00 мск.

Материалы по теме
«Барселона» — «ПСЖ». Месть Ямаля за «Золотой мяч»
«Барселона» — «ПСЖ». Месть Ямаля за «Золотой мяч»

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Неаполя. Поставить на победу «Наполи» можно с коэффициентом 1.85, а шансы «Спортинга» оценили в 4.50. Ничья идёт с коэффициентом 3.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 (7.30), следом идёт 1:0 в пользу итальянского клуба за 8.00.

Материалы по теме
«Монако» — «Манчестер Сити». Неудержимый Холанд и дежавю Доннаруммы
«Монако» — «Манчестер Сити». Неудержимый Холанд и дежавю Доннаруммы
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android