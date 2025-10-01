«Наполи» — «Спортинг»: прогноз на игру в Неаполе

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Спортинг».

Ставка: «Спортинг» забьёт как минимум два гола за 3.20.

У Руя Боржеша хорошая глубина состава и достойный выбор игроков в атаке. Его команда возглавляет таблицу чемпионата Португалии и является самой результативной — 19 мячей в семи турах. К матчу с «Наполи» подходит с серией из четырёх побед. Три были добыты в Примейре, а одна – во встрече с «Кайратом» (4:1) в Лиге чемпионов.

В первом тайме были трудности с реализацией, но не во втором. По мячу забили даже 18-летний Жеовани Кенда и игрок ротации Алиссон Сантос. Но один пропущенный гол от такого соперника, да ещё и на домашнем стадионе, говорит о том, что у «Спортинга» есть пробелы в обороне. Антонио Конте над этим наверняка подумает.

Предлагаем поставить на то, что гости забьют больше 1.5 мяча. Встреча может получиться очень результативной, однако у «Наполи» даже на домашнем стадионе не будет огромного преимущества. Есть недостатки в защите, ощущаются трудности с реализацией, а атака «Спортинга» только входит во вкус. Не исключаем, что оба клуба смогут забить минимум по два раза.