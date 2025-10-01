«Арсенал» — «Олимпиакос»: букмекеры оценили шансы команды Артеты

«Эмирейтс», Лондон, 1 октября. «Арсенал» Микеля Артеты принимает «Олимпиакос» Хосе Луиса Мендилибара в Лиге чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.20, что приблизительно составляет 83% вероятности.

Ничья идёт за 6.00, а победа «Олимпиакоса» оценивается в 19.00.

Вместе с тем аналитики ждут результативной игры. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.18. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев (7.50).