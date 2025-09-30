Скидки
«Арсенал» — «Олимпиакос»: прогноз на матч в Лондоне

«Арсенал» — «Олимпиакос»: прогноз на матч в Лондоне
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру Лиги чемпионов «Арсенал» — «Олимпиакос».

Ставка: «Арсенал» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.24.

«Олимпиакос» в Лиге чемпионов стартовал нулевой ничьей с «Пафосом», хотя соперник час играл вдесятером. Это очень тревожный сигнал для атаки. Зато к ней добавился Мехди Тареми. В паре с Айюбом Эль-Кааби это грозная сила. Мендилибар — тренер простых, но работающих решений. И всё же посмотрим, как это сработает с таким сильным соперником, как «Арсенал».

Ждём стартовый прессинг от хозяев, высокий темп и попытку забить до перерыва. Чем дольше «Олимпиакос» продержится, тем опаснее будут его стандарты. Лондонцы ответят позиционным давлением, сменой направлений атаки через Эдегора и ударами во второй волне.

Прогнозируем победу «Арсенала», однако счёт точно не будет разгромным. Примерно — 2:0. Хозяева сильнее в своей структуре, у них классная скамейка, тогда как атака гостей ещё притирается и не впечатляет пока в еврокубковом турнире. «Канониры» закроют штрафную, ведь Райс контролирует подбор, а Калафьори читает кроссы. На дистанции матча этого хватит, чтобы без суеты забрать три очка.

