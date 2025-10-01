Скидки
«Локомотив» — ЦСКА: букмекеры оценили шансы команд

Дерби на «РЖД Арене» в Кубке России обещает быть вязким и нервным. У «Локомотива» Михаила Галактионова хорошая серия в РПЛ, у ЦСКА Фабио Челестини — рабочая победа над «Балтикой» перед кубковой встречей.

Игра пройдёт 1 октября в 5-м туре группы D. Судья — Иван Абросимов, начало запланировано на 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.60, что приблизительно составляет 38% вероятности. Ничья идёт за 3.40, а победа «Локомотива» после 90 минут игры оценивается в 2.80.

Вместе с тем аналитики ждут результативного футбола. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.03, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.68. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (7.00).

