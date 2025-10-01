«Локомотив» — ЦСКА: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру Кубка России «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: ничья в основное время за 3.40.

У «Локомотива» важный вопрос на фланге атаки. Пиняев ещё только близок к возвращению и, похоже, появится лишь в следующем туре РПЛ, а не в Кубке России. Значит, больше минут получат Бакаев и Салтыков. Не исключаем также, что в штрафной на острие будет Комличенко. При этом в Кубке России Галактионов нередко доверяет Веселову ворота.

У ЦСКА ключ к матчу — края. Гаич стабилен в подключениях, а ширину даёт Круговой. Могут сыграть как на одном фланге, так и на разных. В июле именно правый коридор армейцев принёс первый гол, так что «Локомотив» обязан плотнее страховать зону Самошникова в таком случае. В опорной зоне дуэль Облякова и Кисляка против Баринова и Карпукаса определит темп всей встречи.

Ждём осторожный старт с прицелом на ошибки соперника и борьбу за вторые мячи. «Локомотив» возьмёт своё на стандартах и забросах под Комличенко, ЦСКА может снова задействовать фланги или здорово разыграть угловой. Обе команды способны забить, ведь каждая сильна в том, что бьёт по слабостям другой. Поэтому увидеть голы в обе стороны здесь можно.

Прогнозируем ничью в основное время со счётом 1:1. «Локомотив» не позволит армейцам разгуляться в собственной штрафной, поскольку дисциплина выросла. ЦСКА, в свою очередь, не отпустит игру из-за организованной обороны и силы прессинга. Для нейтрального зрителя это заявка на напряжённый матч, где всё решают отдельные эпизоды.