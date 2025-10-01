«Пари НН» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч Кубка России

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Кубка России «Пари НН» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 1.50.

«Только что команды играли в чемпионате, «Пари НН» никакого сопротивления не оказал «Спартаку». Если брать оба матча между командами в сезоне, то счёт 7:0 в пользу спартаковцев. Не понимаю, что могло измениться за несколько дней. Да, «Нижний» наконец-то должен сыграть у себя. Но поможет ли это? Очевидно, что Шпилевский будет серьёзно ротировать состав. «Пари» гораздо важнее улучшить положение в чемпионате, тем более у них там важнейший матч с «Сочи» в выходные. Кубок сейчас имеет второстепенное значение. Поэтому «Спартаку» должно быть ещё проще. Скамейка у него гораздо сильнее.

Ничего особенно придумывать не стану. Ставлю на победу «Спартака» в основное время. Просто команды разного уровня, класса. Спартаковцы ещё и на положительных эмоциях после двух побед подряд. Что-то начало получаться. У нижегородцев по именам атака интересная, но даже в чемпионате в идеальном составе ничего не показали, а на кубковый матч наверняка не выпустят сразу Босельи, Лесового, Олусегуна. Забить хотя бы гол будет тяжело», — приводит слова Титова «РБ Спорт».