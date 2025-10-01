«Пари НН» — «Спартак»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру группового раунда Кубка России

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Кубка России «Пари НН» — «Спартак».

Ставка: тотал угловых «Пари НН» больше 3.5 за 1.93.

«Кубок России, группа С, где лидером после четырёх туров является махачкалинское «Динамо», имея 11 очков, и им играть два домашних матча с «Ростовом» и «Спартаком». Красно-белые набрали семь очков, «Ростов» и «Пари НН» — по три. Уверен, что «Динамо» и «Спартак» займут две первые строчки в таблице, сомнений нет. Кто будет первый, это неважно.

«Спартак», если не считать как раз таки кубковый домашний матч с «Ростовом», показывает очень даже неплохие результаты. В восьми последних официальных матчах лишь раз забили в ворота соперника меньше двух мячей. И сразу для вас первый вариант прогноза на рассмотрение: тотал московского «Спартака» больше 2. Гости победят, в этом даже не стоит сомневаться. Отсюда для вас ещё один вариант для прогноза: фора «Спартака» (-1).

Второй состав красно-белых в разы сильнее второго состава «Пари НН». А то, что хозяева выставят второй состав, сомневаться не приходиться. Тренерский штаб 100% даст возможность отдохнуть своим лидерам перед суперважным матчем, который состоится буквально через 4 дня в Сочи. А я выбираю прогноз на количество угловых «Пари НН». Статистика говорит о том, что минимум 4 они выполнят», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».