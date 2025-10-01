«Балтика» — «Акрон»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Кубка России в Калининграде

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Кубка России «Балтика» — «Акрон».

Ставка: тотал ЖК «Балтики» больше 1.5 за 1.59.

«Я бы хотел оттолкнуться именно от «Балтики». Эта команда играет от ножа, и неважно, какой это турнир. Андрей Талалаев, как и многие другие тренеры, активно ротирует состав в Кубке, но стиль игры «Балтики» остаётся прежним. Отсюда ожидание большого количества нарушений правил. Нарушения и карточки для игроков калининградской команды словно встроены в их футбол и воспринимаются как часть стиля.

В этом сезоне меньше двух жёлтых карточек у «Балтики» было только в одном матче — против «Зенита». Тогда питерцы имели подавляющее владение, действовали медленно и не создавали большого количества моментов, что позволило калининградцам навязать свой вязкий и неудобный футбол. Та встреча завершилась 0:0, «Балтика» допустила 21 фол, и там могло быть показано гораздо больше одной жёлтой, но арбитр ограничился минимальным числом предупреждений. Во всех остальных матчах сезона, включая кубковые, команда стабильно получала минимум две жёлтые карточки.

Дополнительный нерв добавляет и фон тренерского противостояния Талалаева и Тедеева, начавшегося ещё после первой очной встречи. Поэтому логично ожидать, что и в этом матче «Балтика» как минимум выполнит свою норму в две жёлтые карточки, а, скорее всего, и перевыполнит её», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».