«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч Кубка России 1 октября

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: ТБ 1 в первом тайме за 1.80.

«В первом круге ЦСКА был сильнее, выиграл со счётом 2:1. Команды идут почти вровень в своей группе, между ними всего одно очко. Игра за первое место. «Локомотив» любит пространство, ЦСКА это пространство даёт. ЦСКА здорово бежит. Армейцы сейчас лидеры. Вряд ли кто-то от них этого ожидал. Думаю, что и сам Челестини не ожидал, но мы-то уж точно.

Когда ЦСКА бежит, он оставляет пространство в обороне. И этим может воспользоваться «Локомотив». У «Локомотива» впереди суперматч с «Динамо», у ЦСКА – со «Спартаком». Поэтому тут ещё надо посмотреть, в каких составах команды появятся на эту встречу.

Я жду результативную игру. Думаю, что без раскачки пойдёт эта встреча. ЦСКА любит забивать в первых таймах. «Локомотив» тоже не против. Поэтому мой прогноз: первый тайм больше гола за коэффициент 1.8.

Если не хотите ограничиваться первым таймом, попробуйте взять верх по матчу или вариант «обе забьют» и ТБ (2.5) – тоже очень приличный коэффициент», — приводит слова Генича «РБ Спорт».