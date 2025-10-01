«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч 5-го тура Кубка России

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.85.

«Дерби. Но тут уже не такая принципиальность, как в чемпионате. С другой стороны, «Локомотив» в этом сезоне проиграл всего раз, и это было в кубковом матче с ЦСКА. Но не знаю, будут ли реваншистские настроения. Я так вижу, что команды сыграют в свое удовольствие. Никакого смысла нет закрываться. И те, и другие явно выходят дальше, причем наверняка в Путь РПЛ. Тут, скорее всего, будет определяться, кто с какого места. «Локомотив» выше, но позволить себе проиграть он не может. Тогда ЦСКА будет выше по личным встречам.

Я думаю, должна получиться хорошая игра, результативная. Моментов будет много и у тех, и у других. Команды бегущие, здорово использующие свободное пространство. На результат, от обороны нет смысла играть, как я вижу ситуацию. В конце концов, какая разница — первое место или второе. Условно — выбор между «Краснодаром» и «Динамо». Что лучше? Да, «Краснодар» посильнее пока что, но что будет через 2 месяца. Плюс в Краснодар надо лететь. Но хоть не на поезде ехать.

В общем, жду голы, ставлю на «тотал больше 2,5». Легко могут и 2:2 сыграть, на мой взгляд», — приводит слова Титова «РБ Спорт».