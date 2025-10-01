Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч 5-го тура Кубка России

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч 5-го тура Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.85.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Дерби. Но тут уже не такая принципиальность, как в чемпионате. С другой стороны, «Локомотив» в этом сезоне проиграл всего раз, и это было в кубковом матче с ЦСКА. Но не знаю, будут ли реваншистские настроения. Я так вижу, что команды сыграют в свое удовольствие. Никакого смысла нет закрываться. И те, и другие явно выходят дальше, причем наверняка в Путь РПЛ. Тут, скорее всего, будет определяться, кто с какого места. «Локомотив» выше, но позволить себе проиграть он не может. Тогда ЦСКА будет выше по личным встречам.

Я думаю, должна получиться хорошая игра, результативная. Моментов будет много и у тех, и у других. Команды бегущие, здорово использующие свободное пространство. На результат, от обороны нет смысла играть, как я вижу ситуацию. В конце концов, какая разница — первое место или второе. Условно — выбор между «Краснодаром» и «Динамо». Что лучше? Да, «Краснодар» посильнее пока что, но что будет через 2 месяца. Плюс в Краснодар надо лететь. Но хоть не на поезде ехать.

В общем, жду голы, ставлю на «тотал больше 2,5». Легко могут и 2:2 сыграть, на мой взгляд», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Дерби «Локомотив» — ЦСКА и дежавю «Спартака»: экспресс на Кубок России
Дерби «Локомотив» — ЦСКА и дежавю «Спартака»: экспресс на Кубок России
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android