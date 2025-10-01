«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Виктора Гусева на встречу Кубка России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: ничья за 3.55.

«Вырвав в воскресенье победу на последних секундах у неуступчивой «Балтики», армейцы в среду выйдут на кубковое дерби с «Локомотивом» в роли лидеров чемпионата. Железнодорожники днём раньше тоже с минимальным счётом и тоже на своём поле одолели «Рубин» и отстают на очко. Любопытно, что, если победу ЦСКА принёс забивной защитник Дивеев, то у «Локомотива» отличился крайне редко бьющий из-за штрафной хавбек Баринов. Думается, команда Челестини в большей степени, чем калининградцы, заслужила свою победу. А вот подопечные Галактионова выиграли у казанцев в результате грубейшей ошибки их вратаря.

Что же касается перспектив в Кубке, то здесь за два тура до конца группового этапа уже «Локомотив», лидируя, опережает ЦСКА на то же самое одно очко. Последняя встреча двух команд 30 июля была как раз кубковой и принесла победу вышедшему на своё поле основным составом ЦСКА — 2:1 с решающим голом Глебова на 79-й минуте. В майском матче предыдущего чемпионата соперники на поле «Локомотива» сыграли вничью 2:2, когда гости сумели отыграть два гола Воробьёва, забитые в первом тайме. Причём сравнял счёт Кисляк на 80-й. А до этого в августе 2024-го уже железнодорожники добились успеха на 90-й минуте, когда гол Тикнизяна принёс победу в гостях.

Всё это позволяет предположить напряжённый характер предстоящей встречи, пусть даже ЦСКА уже три полных дня спустя ждёт ещё более принципиальное дерби — со «Спартаком». Да и «Локомотиву», который после как раз того июльского кубкового поражения не проигрывает уже в 11 матчах подряд (при шести победах) тоже предстоит сложная игра — с «Динамо», причём на день раньше. Непростой график не может не отразиться на составах, и преимущество даст более эффективная ротация.

Примерное равенство сил, ну и преимущество своего поля у «Локомотива» (если всё же допустить большую уверенность его соперника в последних матчах) в общей сложности дают основание спрогнозировать ничью в основное время. Хозяева хороши в атаке, но имеют проблемы сзади. А вот гости в последнее время перестали показывать результативную игру, хотя заряженному на гол Мусаеву просто частенько не везёт. У «Локомотива» больше игрового времени для долгожданного гола может получить Комличенко. Стоит, наверно, предположить и неясность исхода до последних минут», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».