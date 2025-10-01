Скидки
«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Михаила Моссаковского на игру Кубка России в Москве 1 октября

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: ЦСКА не проиграет и ТБ 1.5 за 1.75.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«Понятно, что для «Локомотива» и ЦСКА это будет репетиция перед большими московскими дерби, которые ждут команды на выходных в чемпионате. У «Локо» впереди встреча с «Динамо», у армейцев – со «Спартаком». Поэтому выбор состава Михаилом Галактионовым и Фабио Челестини будет во многом зависеть от приоритетов на матчи РПЛ. Если вспомнить первую игру этих команд в групповом этапе Кубка, то тогда Челестини обошёлся без ротации, а у «Локомотива» она была, что отразилось на результате.

Теперь ситуация иная: ротация будет и у ЦСКА, и у железнодорожников, хотя пересечения с основой наверняка останутся. Например, Дмитрий Баринов сам говорит, что хочет играть всегда, и его функциональное состояние позволяет выходить в старте даже в кубковых матчах. Думаю, и в этот раз он появится с первых минут. У ЦСКА же стоит ждать заметных изменений: возможно, шанс получат Вильягра, восстанавливающийся после травмы, Руис, Шуманский, а также молодые игроки, включая Пополитова. То есть состав будет обновлён, но ресурс у армейцев достаточно глубокий, чтобы выглядеть уверенно даже при ротации.

В итоге не думаю, что Челестини рискнёт уйти в полную ротацию. Поэтому оптимально рассмотреть комбинированную ставку: ЦСКА не проиграет + тотал больше 1.5. Открытая игра выглядит вполне вероятным сценарием, ведь результат в Кубке не давит на команды, а психология перед важными матчами РПЛ подталкивает показать себя», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

