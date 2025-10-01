Скидки
«Барселона» — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ».

Ставка: ТБ 9.5 углового за 1.80.

«Луис Энрике против «Барселоны». Дембеле против «Барселоны». Если он, конечно, жив-здоров и обладатель «Золотого мяча» сможет сыграть. Не знаю, что там у него с травмой. Сколько пересечений, сколько переплетений, похожие стили примерно у этих команд. Ямаль против Дембеле. Боролись только что за «Золотой мяч», а теперь на футбольном поле.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Флик против Луиса Энрике. Здесь можно рассуждать сколько угодно по этой игре. «Барселона» идёт явным фаворитом. Париж хорош, безусловно. Потихонечку выходит на свою проектную мощность. «Барселона» героически сейчас сумела всё-таки переиграть «Реал Сосьедад» и выиграла 2:1 в последнем матче чемпионата. Но пропускает «Барселона» регулярно. Даже от «Овьедо» после ошибки Жоана Гарсии пропустила. Ямаль вернулся.

Даже несмотря на то, что «Барселона» явный фаворит. Мы все прекрасно знаем, что «Париж» может любой команде доставить неприятности. Если всё пойдёт по сценарию Луиса Энрике, если он какие-то свои капканы расставит, а самое главное – в них сам не угодит, то «Барселона» может в эти капканы попасть.

С точки зрения прогноза я выберу такой оригинальный ход для себя. И редко вообще я на эту статистику ставлю. Но учитывая потрясающие фланги и у той, и у другой команды, учитывая, что многое построено на фланговой игре, и защитники, и вингеры постоянно подключаются и берут игру на себя, идут в обводку, зарабатывают угловые – я бы в этом матче рассмотрел именно угловые.

Тотал больше 9,5 угловых за коэффициент 1.8. 10 угловых ещё на двоих не подадут, что ли? Думаю, вполне могут. Больше 10,5 уже за коэффициент выше 2 – сложнее, но вполне допустимо», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

