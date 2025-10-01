Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Барселона» — «ПСЖ»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов 1 октября

«Барселона» — «ПСЖ»: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов 1 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.80.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ», безусловно, лучшая команда прошлого сезона. К сожалению, не состоялся финал Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ», «Интер» помешал. А сейчас ситуация изменилась. Во-первых, парижане выхолощены эмоционально. Забрала силы церемония вручения «Золотого мяча». Плюс очень сложный сезон был, потом еще играли летом Клубный чемпионат мира, было болезненное поражение в финале. А «Барселона» отдыхала, копила энергию, злость, чтобы доказать в этом сезоне свою силу.

И у «Барсы» сейчас вернулся Ямаль. Он восстановился. Вышел с «Сосьедадом» и через минуту сделал голевую передачу. Гений, что тут еще скажешь. Он уже несколько лет всех нас радует, а мы забываем, как он молод, даже 20 лет нет. Набрал форму Левандовски после своего повреждения, выглядит шикарно. А у парижан пошли травмы. С «Осером» сломался Хвича. Дембеле тоже травмирован. У Дуэ и Маркиньоса проблемы.

В общем, здесь «Барса» победит, на мой взгляд, причем уверенно», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Барселона» — «ПСЖ». Месть Ямаля за «Золотой мяч»
«Барселона» — «ПСЖ». Месть Ямаля за «Золотой мяч»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android