«Барселона» — «ПСЖ»: прогноз Виктора Гусева на матч общего этапа Лиги чемпионов

Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ».

Ставка: гол Левандовского за 1.79.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
«Многие из нас именно так представляли себе финал прошлой Лиги чемпионов, но в итоге туда дошёл только «ПСЖ» и даже взял трофей. В личных встречах минимальное преимущество у «Барселоны» — 6 побед против 5 у парижан при 4 ничьих, соотношение мячей 28:27. Всего один гол в пользу каталонцев. В 2024 году команды встретились в четвертьфинале Лиги чемпионов: обе выиграли на выезде. «Барселона» победила во Франции 3:2, но ПСЖ ответил разгромом 4:1 в Испании. И теперь игра снова состоится на поле «Барселоны», пусть пока и на «Олимпийском стадионе», а не на перестраиваемом «Камп Ноу».

Обе команды начали нынешний групповой этап с побед. «Барселона» обыграла «Ньюкасл» 2:1. Хорошее впечатление произвёл новый вратарь Жоан Гарсия, уверенно действовавший как в рамке, так и при начале атак. Но травмы портят картину: серьёзные потери есть и у «Барсы» и у «ПСЖ». Каталонцы лишились тер Штегена, Рафиньи, а также травмирован Гарсия, и в воротах пришлось играть ветерану Щенсны. Зато вернулся Ламин Ямаль, команда с ним и без него — это две разные «Барселоны».

У «ПСЖ» ситуация тоже непростая. В первом туре парижане разгромили «Аталанту» 4:0, отличились Маркиньос, Кварацхелия, Мендеш и Рамуш. Но затем последовало поражение от «Марселя» в чемпионате 0:1, где подвела ошибка нового голкипера Шевалье и автогол Маркиньоса. К тому же, сам капитан получил травму. В лазарете остаются Дембеле, Невеш и Дуэ. Чуть позже команда поправила турнирное положение, победив «Осер» 2:0, но кадровая ситуация по-прежнему тревожная.

Мой прогноз индивидуален: я поставлю на гол Роберта Левандовского. Он забивал в двух последних матчах Ла Лиги, не потерял бомбардирских качеств и снова получил поддержку в лице Ямаля, способного создавать моменты и раздавать передачи. Но помните: ставки — это всего лишь игра. Играйте разумно и берегите себя!», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».

