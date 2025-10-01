«Барселона» — «ПСЖ»: прогноз Романа Гутцайта на игру Лиги чемпионов в Испании

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.06.

«Суперматч ждёт нас в групповом этапе Лиги чемпионов в Барселоне. К счастью, встреча пройдёт не на маленькой арене, где команда проводила отдельные матчи чемпионата, а на «Олимпийском стадионе», к которому болельщики уже привыкли. Возвращение на «Камп Ноу» немного задерживается, но игра на стадионе имени Луиса Компаниса для «Барселоны» привычна: здесь она выступала и в прошлом сезоне, а на выходных обыграла «Реал Сосьедад» 2:1. Каталонцы много создавали впереди, но и по традиции позволяли сопернику немало. При счёте 2:1 «Сосьедад» вполне мог сравнять, но удар Кубо пришёлся в перекладину.

Атакующие футболисты «ПСЖ», такие как восстановившийся Баркола, Кварацхелия, Рамуш или Витинья, способны реализовывать моменты эффективнее. Париж стабильно подтверждает статус мощной команды, умеющей атаковать и грамотно обороняться. В начале сезона результаты не всегда яркие: чаще это победы 1:0 или 2:0, как в игре с «Осером» на выходных. Выделяется лишь разгром «Тулузы» 6:3, но это скорее исключение. Тем не менее против «Барселоны» сценарий обещает быть иным: каталонцы используют очень высокую линию обороны, а у парижан быстрые фланговые игроки, готовые бежать в свободные зоны.

«Барселона» же испытывает кадровые проблемы и иногда вынуждена выпускать малоизвестных исполнителей. Даже в Ла Лиге на поле выходят футболисты, имена которых широкая аудитория не всегда узнаёт, но ставка Ханси Флика по-прежнему делается на атакующий футбол. Поэтому ожидания от матча очевидны: обе команды будут активно идти вперёд. Париж имеет ресурсы, чтобы забивать, «Барселона» — тоже. Это событие идеально подходит для зрелищного футбольного вечера, и здесь трудно не ждать обилия голов», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».