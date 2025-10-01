Скидки
«Монако» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги чемпионов

«Монако» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги чемпионов
Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Монако» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 2.5 за 1.93.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
«Манчестер Сити» меняется. Было видно, что прошлый вариант исчерпал себя, поэтому и был провален прошлый сезон. Отказались от Де Брёйне, который теперь великолепно играет за «Наполи». Гвардиола рассчитывает на новые лица. Шерки пока с травмой, не может раскрыться. Но растут другие ребята, по-настоящему становится лидером Доку. Нашлась позиция в центре для Фодена. Рейндерс должен стать важнейшим игроком в середине. Ну и Родри постепенно будет набирать. В общем, «Сити» снова грозная сила.

А «Монако» сейчас испытывает огромные проблемы в обороне. И в целом команда не в форме. Это было видно по последнему матчу с «Лорьяном». Да, было удаление, но после него совсем развалились, напропускали. Могли даже крупно проиграть.

Здесь против монегасков будет соперник совсем другого уровня по сравнению с «Лорьяном». Поэтому не верю, что хозяева выстоят. «Сити» прибавляет. И здесь выиграет через тотал больше 2.5. Минимум 3:1, на мой взгляд», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

«Монако» — «Манчестер Сити». Неудержимый Холанд и дежавю Доннаруммы
