«Авангард» — «Адмирал»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Адмирал».

Ставка: победа «Авангарда» и ТБ 4.5 за 2.20.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 октября 2025, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

«Авангард» продолжает доказывать, что нынешний сезон они начали в роли одного из главных фаворитов Восточной конференции. Под руководством Ги Буше команда демонстрирует грамотный, дисциплинированный и зрелищный хоккей. Уже сейчас в активе омичей семь побед в девяти встречах, и проигрыши «Трактору» со счётом 1:5 и «Ак Барсу» 1:2 можно скорее отнести к рабочим моментам длинного сезона. «Ястребы» уверенно справляются как с андердогами, так и с сильнейшими соперниками, действуя агрессивно в атаке и надёжно в обороне. Особого внимания заслуживает результативность — 34 заброшенные шайбы делают «Авангард» одной из самых продуктивных команд лиги. Вратарская бригада Никита Серебряков — Андрей Мишуров также входит в число лучших в КХЛ, так или иначе, это придаёт коллективу дополнительную уверенность. В домашних матчах омичи действуют особенно мощно: скорость, прессинг и комбинационный хоккей заставляют соперников ошибаться, а болельщики создают атмосферу, которая подталкивает «Авангард» к победам.

«Адмирал» в это же время переживает непростую серию. Команда Леонида Тамбиева никак не может выйти на стабильный уровень. Из восьми матчей — пять поражений, а в последних турах результат и вовсе пошёл вниз: сначала поражение от московского «Динамо» со счётом 3:4 по буллитам, затем обидное поражение от ЦСКА 4:5, а после и сухой проигрыш «Барысу». При этом проблемы наблюдаются во всех линиях. Вратарь пока играет нестабильно, оборона периодически проваливается, что сразу же отражается на итоговом результате. Даже в тех матчах, где «Адмирал» забивает, команде сложно удерживать баланс. На фоне предстоящей встречи с «Авангардом» это особенно тревожно, ведь против одной из самых атакующих команд лиги таких ошибок допускать нельзя.

Чего я жду от матча? «Авангард» будет стремиться сыграть агрессивно и активно с первых минут, чтобы навязать сопернику свой темп и быстро решить исход встречи. «Адмиралу» придётся нелегко, особенно на фоне стабильного и мощного соперника. Учитывая форму «Авангарда», поддержку домашних трибун и общую разницу в классе, стоит ожидать, что хозяева будут диктовать условия и не позволят «Адмиралу» рассчитывать на победу», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».