Стали известны шансы «Црвены Звезды» в матче с «Порту»

2 октября 2025 года в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Порту» и «Црвена Звезда». Встреча состоится на стадионе «Драгау» в Порту. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение португальскому клубу. Поставить на победу «Порту» можно с коэффициентом 1.42, а шансы «Црвены Звезды» оценили в 8.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу португальцев за 7.50.