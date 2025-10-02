Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Порту» — «Црвена Звезда»: определён самый вероятный счёт

«Порту» — «Црвена Звезда»: определён самый вероятный счёт
Комментарии

2 октября 2025 года в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Порту» и «Црвена Звезда». Встреча состоится на стадионе «Драгау» в Порту. Начало — в 22:00 мск.

Материалы по теме
«Порту» — «Црвена Звезда». Наира Тикнизяна ждёт неудача
«Порту» — «Црвена Звезда». Наира Тикнизяна ждёт неудача

Поставить на победу «Порту» можно с коэффициентом 1.37, а шансы «Црвены Звезды» оценили в 8.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.10.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу португальцев за 7.50. Победа «Порту» 1:0 доступна за 8.00, при этом на ничью 1:1 выставлен коэффициент 8.70.

Ставки на победу «Порту» 2:1 принимаются за 9.30.

Материалы по теме
«Динамо» Махачкала — «Ростов»: ставка на ничью в матче 2 октября 2025 года
«Динамо» Махачкала — «Ростов»: ставка на ничью в матче 2 октября 2025 года
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android