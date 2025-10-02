«Порту» — «Црвена Звезда»: определён самый вероятный счёт

2 октября 2025 года в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Порту» и «Црвена Звезда». Встреча состоится на стадионе «Драгау» в Порту. Начало — в 22:00 мск.

Поставить на победу «Порту» можно с коэффициентом 1.37, а шансы «Црвены Звезды» оценили в 8.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.10.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу португальцев за 7.50. Победа «Порту» 1:0 доступна за 8.00, при этом на ничью 1:1 выставлен коэффициент 8.70.

Ставки на победу «Порту» 2:1 принимаются за 9.30.